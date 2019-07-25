18:24 | Футбол — Лига Европы

"Пюник" Тарханова обыграл "Яблонец" в отборочном турнире Лиги Европы

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В первом матч второго отборочного раунда Лиги Европы армянский "Пюник" обыграл чешский "Яблонец" (2:1). Дубль у победителей сделал Артур Миранян. У гостей отличился Мартин Долежал.

Возглавляет армянский клуб российский специалист Александр Тарханов. За хозяев в этом матче играли россияг Максим Жестоков, Станислав Ефимов и Александр Галимов, а также Артем Симонян (экс-"Зенит") и  Сергей Шевчук (экс-"Сокол" и "Тамбов").

Лига Европы

Второй отборочный раунд

Первый матч

"Пюник" (Армения) - "Яблонец" (Чехия) - 2:1 (2:0)

Голы: Миранян, 6 (1:0). Миранян, 30 (2:0). Долежал, 53 (2:1). 

Судья: Сан (Швейцария).

25 июля. Гюмри. Стадион Городской стадион.

Пюник - Яблонец

 

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