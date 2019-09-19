ПСВ вырвал победу у «Спортинга», «ЛАСК» — у «Русенборга»
В матче группового этапа Лиги Европы ПСВ принимал «Спортинг». Хозяева сумели удержать победу — 3:2.
Лига Европы
Группа D
«ПСВ» (Голландия) — «Спортинг» (Португалия) — 3:2 (2:1)
Голы: Мален, 19 (1:0). Коатес, 25 — в свои ворота (2:0). Бруну Фернандеш, 38 — с пенальти (2:1). Баумгартль, 48 (3:1). Мендеш, 82 (3:2).
«ПСВ» (Голландия): Зут, Фиргефер, Баумгартль, Боскальи, Дюмфрис, Хендрикс, Росарио, Ихаттарен (Гакпо, 64), Брума (Доан, 78), Бергвайн, Мален (Садилек, 84).
«Спортинг» (Португалия): Рибейру, Коатес, Нету, Розье, Бруну Фернандеш, Акунья, Думбья, Мигел Луиш (Мендеш, 80), Вендел (Камашу, 90+1), Вьетто (Кабраль, 64), Боласье.
Предупреждения: Росарио, 12. Думбья, 30. Акунья, 44. Бруну Фернандеш, 53. Нету, 85. Кабраль, 90+4.
Судья: Кружляк (Словакия).
19 сентября. Эйндховен. Стадион «Филипс».
«ЛАСК» (Австрия) — «Русенборг» (Норвегия) — 1:0 (1:0)
Гол: Холланд, 45+3.
«ЛАСК» (Австрия): Шлагер, Филипович, Востри, Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Реннер (Поцманн, 57), Тетте (Фризер, 40), Клаусс, Гойгингер (Рагуж, 80).
«Русенборг» (Норвегия): Хансен, Региниуссен, Ховланд, Хеденстад, Мелинг, Йенсен, Конрадсен (Осен, 87), Лундемо (Троннсен, 73), Седерлунд, Йонсен (Сейде, 73), Адегбенро.
Предупреждения: Реннер, 27. Хеденстад, 44. Филипович, 55. Мелинг, 57. Ховланд, 84.
Судья: Румшас (Литва).
19 сентября. Линц. Стадион «Линцер».
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