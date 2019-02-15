Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Россия в таблице коэффициентов УЕФА на этой неделе набрала 0,166 балла. "Зенит" в 1/16 финала Лиги Европы уступил "Фенербахче" (0:1), а "Краснодар" сыграл вничью с "Байером" (0:0).

Португалия после поражений "Спортинга" и "Порту" и победы "Бенфики" набрала 0,4 балла и сократила отставание от России.

Показатель нашей страны, которая занимает шестое место в рейтинге, - 49,882. У Португалии, которая идет седьмой, - 46,232.

Таким образом, отрыв России от Португалии сократился с 3,8 балла до 3,55. Португальским командам необходимо набрать 18 очков (6 побед), чтобы обойти россиян. При этом "Зенит" и "Краснодар" дожны ответные матчи 1/16 Лиги Европы проиграть.