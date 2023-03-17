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17 марта, 14:26

Попов: «Спортинг» — красавцы! Думаю, «Арсенал» не был готов к такой прыти от них»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов прокомментировал поражение «Арсенала» в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы от «Спортинга» (1:1, пенальти 3-5).

«С одной стороны, в «Арсенале», конечно, расстроились вылету из еврокубков, потому что сейчас они находятся в неплохой форме, этот сезон для них удачно складывающийся. Но я думаю, что команда все равно морально подустала, потому как постоянно под давлением. Забраться наверх легче, чем удержаться там. Но теперь у них больше шансов сосредоточиться и удержаться на первом месте в чемпионате. Ну а «Спортинг» — просто красавцы, просто! Я думаю, и «Арсенал» не был готов к такой с хорошей стороны прыти от «Спортинга». Они вообще не отбивались, играли грамотно и мощно, держали единоборства», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Попова.

Первый матч между командами завершился со счетом 2:2. По результатам двух игр «Спортинг» вышел в четвертьфинал турнира.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/31/1005051599_denis_popov_sporting_prosto_krasavcyi_a_u_arsenala_net_takogo_arsenala_kak_u_manchester_siti#ixzz7wDAlhv94
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