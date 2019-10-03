Петреску заболел накануне матча его команды с «Селтиком»

Главный тренер ЧФР Дан Петреску заболел накануне выездного матча его команды против «Селтика» во 2-м туре группового турнира Лиги Европы, сообщает ВВС.

Специалист пропустил предматчевую пресс-конференцию, однако его помощник Алин Минтеуан выразил надежду, что к матчу Петреску вернется. Румыну стало плохо уже в отеле Глазго. В предыдущем туре Лиги Европы ЧФР обыграл «Лацио» со счетом 2:1. Петреску известен в России по работе с «Кубанью» (2010-2012) и «Динамо» (2012-2014).

Матч «Селтик» — ЧФР состоится 3 октября в 22.00 по московскому времени.

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