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Пеллегрини мечтает о выходе в финал Лиги Европы

01:58
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Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини после ничьей с «Аяксом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (1:1) отметил, что рад выходу в полуфинал.

«Знали, что «Аякс» — замечательная команда. Мы показали, как растем. Рады, что вышли в следующий раунд, но пока это лишь полуфинал. Нам еще предстоит сыграть три матча. Мы хотим провести три матча!

Мы хорошо начали, затем был трудный отрезок, но даже великие команды сталкиваются с трудностями. Хотим прибавлять с каждым матчем, победа — главная наша цель. Сосредоточимся теперь на «Манчестер Юнайтед», — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

Рома — Аякс

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029903--roma-vs-ajax/

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