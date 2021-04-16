Пеллегрини мечтает о выходе в финал Лиги Европы

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини после ничьей с «Аяксом» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (1:1) отметил, что рад выходу в полуфинал.

«Знали, что «Аякс» — замечательная команда. Мы показали, как растем. Рады, что вышли в следующий раунд, но пока это лишь полуфинал. Нам еще предстоит сыграть три матча. Мы хотим провести три матча!

Мы хорошо начали, затем был трудный отрезок, но даже великие команды сталкиваются с трудностями. Хотим прибавлять с каждым матчем, победа — главная наша цель. Сосредоточимся теперь на «Манчестер Юнайтед», — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.