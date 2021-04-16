Главный тренер «Славии» считает заслуженным выход «Арсенала» в полуфинал Лиги Европы
02:28
Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски после поражения от «Арсенала» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (0:4) отметил, что «канониры» заслужили выход в полуфинал.
«Арсенал» был сильнее во всех аспектах игры и заслужил выход дальше, так лучше выглядел в обоих матчах. Он играл быстрее и динамичнее", — цитирует пресс-служба УЕФА Трпишовски.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029902--slavia-praha-vs-arsenal/
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