Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Сульшер с нетерпением ждет матчи с «Ромой»

01:43
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после победы над «Гранадой» в 1/4 финала Лиги Европы (2:0) отметил, что с нетерпением ждет противостояния с «Ромой».

«С нетерпением ждем битвы с «Ромой». Это выглядит как настоящий еврокубковый полуфинал, ведь у «Ромы» тоже очень богатая история. Но мы прежде удачно играли с итальянскими клубами. Будем бороться за выход в финал. Было бы здорово закончить сезон с трофеем», — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера.

Манчестер Юнайтед — Гранада

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029901--man-united-vs-granada/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд