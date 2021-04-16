Сульшер с нетерпением ждет матчи с «Ромой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после победы над «Гранадой» в 1/4 финала Лиги Европы (2:0) отметил, что с нетерпением ждет противостояния с «Ромой».

«С нетерпением ждем битвы с «Ромой». Это выглядит как настоящий еврокубковый полуфинал, ведь у «Ромы» тоже очень богатая история. Но мы прежде удачно играли с итальянскими клубами. Будем бороться за выход в финал. Было бы здорово закончить сезон с трофеем», — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера.