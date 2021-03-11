Педро: «У «Ромы» будет сложный матч с «Шахтером», но мы надеемся выйти в четвертьфинал Лиги Европы»

Форвард «Ромы» Педро Родригес поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера». Встреча пройдет 11 марта в Риме.

«У нас будет сложный матч с «Шахтером», потому что это качественный соперник, его будет сложно обыграть в двух играх. Но мы хотим продолжить выступать в Лиге Европы и надеемся выйти в четвертьфинал», — приводит слова Педро Diario de Avios.

Матч «Рома» — «Шахтер» состоится 11 марта. Начало в 23.00 по московскому времени.