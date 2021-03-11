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Тете рассказал о сильных сторонах «Ромы»

02:57
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Полузащитник «Шахтера» Тете поделился ожиданиями от матча с «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Рома» — очень сильная команда, — цитирует футболиста Tribuna.com 10 марта. — Уже пересмотрели их последние матчи. Уверен, будет большая и интересная игра. Постарались подготовиться самым лучшим образом.

У них очень организованная команда, они очень сильны в своих атаках. Постараемся их нейтрализовать и воплотить в игру свою стратегию, чтобы добиться хорошего результата.

Думаю, в составе «Ромы» все игроки важны. Не хочу выделять кого-то одного. Мы должны играть против команды, они действительно сильны".

Матч «Рома» — «Шахтер» состоится 11 марта. Начало в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1094844015-tete-roma-ochen-silna-v-atakax.html

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