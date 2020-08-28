«Партизан» вышел во 2-й отборочный раунд Лиги Европы благодаря голу Натхо

«Партизан» победил латвийский РФШ в первом отборочном раунде Лиги Европы — 1:0. Единственный мяч провел с пенальти бывший хавбек «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

«Абердин» (Шотландия) — «Рунавик» (Фарерские Острова) — 6:0 (2:0)

Голы: Фергюсон, 37 (1:0). Мэйн, 43 (2:0). Хеджес, 50 (3:0). Хеджес, 59 (4:0). Хэйес, 63 (5:0). Хеджес, 87 — с пенальти (6:0).

«Б-36» (Фарерские Острова) — «Левадия» (Эстония) — 4:3 д.в. (0:0, 2:2, 2:1)

Голы: Ыйгус, 52 (0:1). Пингель, 72 (1:1). Пингель, 76 (2:1). Эльхи, 80 (2:2). Манушо, 101 (2:3). Самуэльсен, 107 (3:3). Агнарссон, 113 (4:3).

Нереализованный пенальти: Юргенсон (Л), 22

«Мотеруэлл» (Шотландия) — «Гленторан» (Северная Ирландия) — 5:1 (0:0)

Голы: Лэнг, 58 (1:0). О`Доннел, 72 (2:0). Полворт, 75 (3:0). Уотт, 78 (4:0). Лонг, 87 (5:0). Макдэйд, 90 — с пенальти (5:1).

Удаление: Клукас (Г), 51.

«Партизан» (Сербия) — РФШ (Латвия) — 1:0 (0:0)

Гол: Натхо, 52 — с пенальти.

«Лех» (Польша) — «Валмиера» (Латвия) — 3:0 (0:0)

Голы: Исхак, 59 (1:0). Исхак, 78 (2:0). Шимчак, 88 (3:0).