Голы Иоаннидис и Спорара помогли «Панатинаикосу» обыграть «Вильярреал» в первом матче группы Лиги Европы
«Панатинаикос» обыграл «Вильярреал» в первом матче группового этапа Лиги Европы — 2:0.
В составе греческого клуба отметились Фотис Иоаннидис (38-я минута) и Андраз Спорар (78-я минута).
В параллельном матче «Ренн» разгромил «Маккаби» (3:0).
Забитыми мячами отметились Людовик Блас (1-я минута), Андриан Трюфферт (31-я минута) и Бертуг Йылдырым (55-я минута).
«Ренн» и «Панатинаикос» лидируют в группе F, набрав 3 очка.
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