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Сегодня, 21:40

Голы Иоаннидис и Спорара помогли «Панатинаикосу» обыграть «Вильярреал» в первом матче группы Лиги Европы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Панатинаикос» обыграл «Вильярреал» в первом матче группового этапа Лиги Европы — 2:0.
Фото AFP

«Панатинаикос» обыграл «Вильярреал» в первом матче группового этапа Лиги Европы — 2:0.

В составе греческого клуба отметились Фотис Иоаннидис (38-я минута) и Андраз Спорар (78-я минута).

Лига Европы. Группа F
21 сент, 19:45. OACA Spiros Louis (Афины)
Панатинаикос
2:0
Вильярреал

В параллельном матче «Ренн» разгромил «Маккаби» (3:0).

Забитыми мячами отметились Людовик Блас (1-я минута), Андриан Трюфферт (31-я минута) и Бертуг Йылдырым (55-я минута).

Лига Европы. Группа F
21 сент, 19:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
3:0
Маккаби Хайфа

«Ренн» и «Панатинаикос» лидируют в группе F, набрав 3 очка.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Панатинаикос
ФК Ренн
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