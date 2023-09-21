Голы Лукаку и Паредеса принесли «Роме» победу над «Шерифом»

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«Рома» в гостях обыграла «Шериф» в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы — 2:1.

Счет на 45-й минуте открыл Леандро Паредес. На 57-й «Шериф» сравнял благодаря голу Кристиана Товара. Победный гол на 65-й минуте забил Ромелу Лукаку.

В концовке игры молдавский клуб остался в меньшинстве — на 90+8-й минуте красную карточку получил Жоау Пауло.

В параллельном матче группы G «Славия» на выезде обыграла швейцарский «Серветт» — 2:0. Победу чешской команде принесли голы Лукаша Масопуста (32-я минута) и Игоха Огбу (59-я).

«Славия» возглавила группу G после первого тура, опережая «Рому» по разнице мячей. «Шериф» занимает третью строчку. «Серветт» идет четвертым.