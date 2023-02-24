Определились все пары 1/8 финала Лиги Европы: «Ференцварош» сыграет против «Байера», «Спортинг» — с «Арсеналом»
В Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/23.
Пары выглядят следующим образом:
«Унион Берлин» — «Унион Сент-Жиллуа»
«Севилья» — «Фенербахче»
«Ювентус» — «Фрайбург»
«Байер» — «Ференцварош»
«Спортинг» — «Арсенал»
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»
«Рома» — «Реал Сосьедад»
«Шахтер» — «Фейеноорд»
Первые встречи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта, а ответные — 16 марта.
Финал Лиги Европы пройдет 31 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).
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