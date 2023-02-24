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Сегодня, 14:20

Определились все пары 1/8 финала Лиги Европы: «Ференцварош» сыграет против «Байера», «Спортинг» — с «Арсеналом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Кубок Лиги Европы.
Фото Reuters

В Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/23.

Пары выглядят следующим образом:

«Унион Берлин» — «Унион Сент-Жиллуа»

«Севилья» — «Фенербахче»

«Ювентус» — «Фрайбург»

«Байер» — «Ференцварош»

«Спортинг» — «Арсенал»

«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»

«Рома» — «Реал Сосьедад»

«Шахтер» — «Фейеноорд»

Первые встречи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта, а ответные — 16 марта.

Финал Лиги Европы пройдет 31 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Байер
ФК Бетис
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал Сосьедад
ФК Рома
ФК Севилья
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Унион Берлин
ФК Фейеноорд
ФК Фенербахче
ФК Ференцварош
ФК Фрайбург
ФК Шахтер (Донецк)
ФК Ювентус
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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