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Николай Матвиенко: «Как для первого официального матча в году это была неплохая игра»

04:44
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Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко после победы над «Бенфикой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1) отметил, что остался доволен игрой.

— Как для первого официального матча в году это была неплохая игра, — цитирует пресс-служба УЕФА Матвиенко. — Если брать во внимание сам рисунок, то могли выигрывать с большим счетом, но пропустили нелепый гол. Победа — это всегда победа. У нас была задача не пропустить сегодня. Ничего, придется забивать «Бенфике» на выезде.

Шахтер Д — Бенфика

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2028196--shakhtar-donetsk-vs-benfica/

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