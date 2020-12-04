«Байер» вырвал победу у «Ниццы»

«Байер» на выезде переиграл «Ниццу» в матче 5-го тура Лиги Европы (3:2). Французская команда проиграла третью встречу кряду.

В другой встрече «Славия» одолела «Хапоэль» из Беэр-Шевы (3:0). Пражская команда выиграла в четвертом матче подряд.

«Славия» и «Байер» гарантировали себе участие в плей-офф. «Ницца» и «Хапоэль» лишились шансов.

Лига Европы

Группа C

«Славия Пр» (Чехия) — «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — 3:0 (2:0)

Голы: Сима, 31 (1:0). Станчу, 36 (2:0). Сима, 85 (3:0).

«Славия Пр»: Коларж, Кудела, Голеш, Зима, Станчу (Лингр, 64), Масопуст (Траоре, 80), Шевчик (Провод, 80), Оскар Дорли (Боржил, 61), Олайинка, Кухта (Муса, 80), Сима.

«Хапоэль Беэр-Шева»: Левита, Цедек, Таа (Гамон, 81), Твитто, Дадиа, Саллалих (Йосефи, 63), Кабха, Жозуэ (Хатуэль, 76), Келтьенс, Барейро (Мадмон, 46), Варенн (Швиро, 62).

Предупреждения: Масопуст, 15. Барейро, 21. Келтьенс, 51. Йосефи, 69.

Судья: Богнар (Венгрия).

3 декабря. Прага. Стадион «Синобо».

«Ницца» (Франция) — «Байер» (Германия) — 2:3 (1:2)

Голы: Диаби, 22 (0:1). Камара, 26 (1:1). Драгович, 32 (1:2). Ндой, 47 (2:2). Баумгартлингер, 51 (2:3).

«Ницца»: Бенитес, Камара (Коли, 72), Лотомба, Нсоки, Данилюк, Робсон Бамбу, Данилу (Тюрам-Юльен, 67), Рен-Аделаид, Клод Морис, Маолида (Ндой, 29), Гуири (Труйе, 72).

«Байер»: Храдецки, Драгович, Та, Венделл, Бендер (Тапсоба, 46), Баумгартлингер, Беллараби, Демирбай (Вирц, 86), Амири (Джем Тюркмен, 67), Шик (Бэйли, 47), Диаби (Гедикли, 68).

Предупреждения: Демирбай, 12. Ндой, 39. Данилюк, 90+3.

Судья: Мариани (Италия).

3 декабря. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».