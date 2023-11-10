Моуринью: «Славия» заслужила победу, а «Рома» заслужила поражение»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Славии» (0:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Славия» действительно заслужила победу, а мы заслужили поражение. «Славия» играла так же, как и в нашем матче в Риме. Мы готовились играть этот матч с Залевски на фланге и Эль-Шаарави на позиции нападающего, но это не является причиной нашего поражения», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

«Славия» и «Рома» набрали по 9 очков и лидируют в группе G.