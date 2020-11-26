Загребское «Динамо» обыграло «Вольфсбергер» в группе ЦСКА, лондонский «Арсенал» вышел в плей-офф

Загребское «Динамо» обыграло «Вольфсбергер» в матче группового турнира Лиги Европы — 2:0. Команды выступают в группе ЦСКА, который в параллельной встрече сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0).

В группе B «Арсенал» разгромил «Мольде» (3:0) и с четырьмя победами в четырех играх досрочно обеспечил себе выход в плей-офф.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа B

«Мольде» (Норвегия) — «Арсенал» (Англия) — 0:3 (0:0)

Голы: Пепе, 50 (0:1). Нелсон, 55 (0:2). Балоган, 83 (0:3).

«Мольде»: Линде, Риса (Педерсен, 81), Грегерсен (Кнудтсон, 85), Уинго, Эйкрем (Брюнхильдсен, 82), Хуссейн (Болли, 61), Эурснес, Эллингсен, Синян, Джеймс (Омойджуанфо, 61), Хестад.

«Арсенал»: Рунарссон, Давид Луиз (Холдинг, 46), Мустафи, Седрик Суариш, Мэйтланд-Найлс, Джака (Себальос, 62), Уиллок (Тирни, 76), Ляказетт (Смит-Роу, 75), Пепе, Нелсон, Нкетиа (Балоган, 82).

Судья: Пельто (Босния и Герцеговина).

26 ноября. Мольде. Стадион «Акер».

Группа A

ЦСКА (Болгария) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 0:1 (0:1)

Гол: Нсаме, 34.

ЦСКА: Бузатто, Занев, Маттей, Антов, Турицов (Синклэйр, 59), Санкаре (Пеньяранда, 77), Кэри, Бельтраме (Кейта, 90), Тиагу Родригес (Ахмедов, 75), Соу, Йомов (Юга, 76).

«Янг Бойз»: фон Балльмоос, Лустенбергер (Лефор, 74), Гарсия, Хефти, Камара, Сьерро, Нгамале (Бюрги, 87), Фасснахт (Мамбимби, 74), Ридер (Гаудино, 75), Нсаме, Элиа (Эбишер, 60).

Предупреждения: Синклэйр, 90+2. Нсаме, 90+4.

Судья: Фабиу Вериссиму (Португалия).

26 ноября. София. Стадион «Васил Левски».

Группа J

ЛАСК (Австрия) — «Антверпен» (Бельгия) — 0:2 (0:0)

Голы: Рафаэлов, 53 (0:1). Геркенс, 83 (0:2).

ЛАСК: Шлагер, Траунер, Филипович (Поцманн, 73), Визингер, Ранфтль, Михорль, Реннер, Мадсен (Андраде, 53), Эггештайн, Грубер (Гойгингер, 60), Балич.

«Антверпен»: Бюте, Де Лат, Юклеред (Лукаку, 80), Сек, Батубинсика, Рафаэлов (Мануэль, 88), Харун, Бенавенте (Ампома, 66), Геркенс, Хонгла, Миеси (Бута, 80).

Предупреждения: Хонгла, 28. Харун, 48. Гойгингер, 63. Эггештайн, 73.

Удаление: Траунер, 50.

Судья: Румшас (Литва).

26 ноября. Линц. Стадион «Линцер».

Группа K

«Вольфсбергер» (Австрия) — «Динамо» (Хорватия) — 0:3 (0:0)

Голы: Маер, 60 (0:1). Петкович, 75 (0:2). Иванушец, 90+1 (0:3).

«Вольфсбергер»: Куттин, Баумгартнер (Рнич, 46), Шерцер (Гиорбелидзе, 83), Новак, Лочошвили, Линдль, Перец, Ляйтгеб, Верницниг (Йовелич, 66), Штрацниг (Шпранглер, 72), Визингер (Шмербек, 82).

«Динамо»: Ливакович, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Мохаррами, Гвардиол, Адеми (Бертон, 90+2), Маер (Франьич, 74), Якич (Толич, 83), Петкович, Оршич (Иванушец, 75), Кастрати.

Предупреждения: Ляйтгеб, 44. Новак, 83.

Судья: Бойко (Украина).

26 ноября. Клагенфурт. Стадион «Вертерзе».