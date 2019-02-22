Михаил Боярский: "Зенит" обязан проходить "Вильярреал"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где подопечным Сергея Семака выпал испанский "Вильярреал". Первая встреча пройдет 7 марта в Санкт-Петербурге.

– Не самый плохой для "Зенита" жребий, – сказал Боярский. – Испанцы по зубам нашей команде. Думаю, мы обязаны их проходить. Они точно не сильнее "Фенербахче".

– "Зенит" способен с ними показать такой же футбол, как и во вчерашнем матче с "Фенербахче" ("Зенит" победил 3:1 – прим. "СЭ")?

– Не знаю, как будет с испанской командой. Но вчера питерцы сыграли выше всяческих похвал. Наши дебютанты потрясающе отыграли, порадовали всех нас. Я предсказывал этот счет и был уверен в победе, даже не знаю, почему.

– Азмун удивил?

– Тут вообще без слов. У него скорость потрясающая. Его дебют стал выигрышным для нас. Команда целиком держалась очень хорошо. В дальнейшем есть перспективы нарабатывать не только центр поля, но и нападение. Тем более, они в паре с Дзюбой выглядят очень симпатично. (Арман Мкртчян)

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