Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера».

32-летний армянин при счете 1:0 был заменен на 35-й минуте, вместо него вышел Борха Майорал.

В текущем сезоне Мхитарян пропустил из-за травм и болезней больше двух недель. На его счету 11 голов и 9 результативных передач в 33 матчах за «Рому».