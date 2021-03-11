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Мхитарян из-за повреждения был заменен в первом тайме матча «Рома» — «Шахтер»

11 марта 2021, 23:40
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера».

32-летний армянин при счете 1:0 был заменен на 35-й минуте, вместо него вышел Борха Майорал.

В текущем сезоне Мхитарян пропустил из-за травм и болезней больше двух недель. На его счету 11 голов и 9 результативных передач в 33 матчах за «Рому».

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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