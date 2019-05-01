Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри накануне матча 1/2 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" отметил, что уважает соперника. Он добавил, что пробиться в финал турнира будет трудно.

– Я уважаю "Айнтрахт", – приводит официальный сайт УЕФА слова Сарри. – Он играл с топ-клубами, и это очень динамичная команда, играющая в интенсивный футбол. Его игроки при этом мощны и по качествам напоминают пражскую "Славию", только при этом они выше уровнем. Особенно в атаке. Выйти в финал будет сложно.

С "Наполи" я выиграл в ней восемь матч и проиграл лишь один, так что к турниру отношусь хорошо. Нам надо финишировать в четверке лучших команд премьер-лиги, так как мы хотим в Лигу чемпионов. В английскую топ-четверку попасть сложно. Чтобы выйти в финал Кубка лиги нам пришлось пройти "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", а в финале нас ждал "Манчестер Сити". Это как Лига чемпионов!

Первый полуфинальный матч между "Айнтрахтом" и "Челси" пройдет во Франкфурте. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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