Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после ничьей с "Айнтрахтом" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:1) признался, что доволен результатом. Он также добавил, что "синие" могли забить больше.

- 1:1 на выезде - это неплохо, - цитирует пресс-служба УЕФА Сарри. - В первые 25 минут лучшего, чего мы могли добиться, - это нулевая ничья. Затем мы заиграли по-другому. Нужно играть так, чтобы соперник не смог ловить нас на контратаках, потому что "Айнтрахт" опасен, если предоставить ему пространство.

У нас было три или четыре хороших момента - мы могли забить больше. Мы должны осторожно сыграть дома - с тем же настроем, какой был у нас в конце первого тайма и в начале второго. Надо сыграть компактно, потому что "Айнтрахт" очень быстр и опасен.