Матч Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Карабахом» не состоится 10 декабря

Матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Карабахом» не состоится в запланированную дату из-за случаев заражения коронавирусом в азербайджанском клубе, сообщает сайт команды.

Встреча команд в рамках группы I должна была пройти 10 декабря в Испании.

По итогам тестирования девять футболистов «Карабаха» получили положительный результат на коронавирус.

Решение о дальнейшей судьбе матча примет УЕФА.