Матч Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Карабахом» не состоится 10 декабря
19:07
Матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Карабахом» не состоится в запланированную дату из-за случаев заражения коронавирусом в азербайджанском клубе, сообщает сайт команды.
Встреча команд в рамках группы I должна была пройти 10 декабря в Испании.
По итогам тестирования девять футболистов «Карабаха» получили положительный результат на коронавирус.
Решение о дальнейшей судьбе матча примет УЕФА.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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