Матч «Арарата» и «Црвены Звезды» перенесен на Кипр из-за ситуации в Нагорном Карабахе

УЕФА перенес матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Арарат-Армения» — «Црвена Звезда» на Кипр, информирует официальный сайт организации.

Сообщается, что игра состоится в Никосии на стадионе ГСП 1 октября. Начало игры в 20.00 по московскому времени.

После обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Армении было объявлено военное положение. В связи с этим было найдено альтернативное место для проведения игры.