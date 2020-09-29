Матч «Арарата» и «Црвены Звезды» перенесен на Кипр из-за ситуации в Нагорном Карабахе
18:45
УЕФА перенес матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Арарат-Армения» — «Црвена Звезда» на Кипр, информирует официальный сайт организации.
Сообщается, что игра состоится в Никосии на стадионе ГСП 1 октября. Начало игры в 20.00 по московскому времени.
После обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Армении было объявлено военное положение. В связи с этим было найдено альтернативное место для проведения игры.
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