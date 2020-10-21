Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Массимо Каррера: «В матче «Брага» — АЕК нет фаворита»

22:18
Массимо Каррера. Фото O Jogo
Массимо Каррера. Фото O Jogo
Теги:

Главный тренер АЕК, экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против «Браги». Игра состоится в четверг, начало — в 22.00 по московскому времени.

— Мы должны быть сосредоточенными и играть в свой футбол. «Брага» играет широко, у нее сильные фланги, — цитирует O Jogo Карреру. — В завтрашнем матче нет фаворитов. Любая команда может победить.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир