Аллегри: «Такие футболисты, как Ди Мария, повышают общий уровень команды»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги ответного матча с «Нантом» (3:0) в стыковом раунде Лиги Европы.

«Я доволен нашей игрой, матч был непростым. Французские болельщики страстно поддерживали команду. Мы сыграли хорошо и воспользовались преимуществом, которое дало нам удаление Паллуа. Такие футболисты, как Ди Мария, повышают общий уровень команды. Он видит то, чего не видят другие. Есть разные категории футболистов, и он относится к чемпионам.

То, что мы попали в Лигу Европы из ЛЧ, не означает, что ее легко будет выиграть. Нужно с уважением отнестись к этому турниру, наш долг — добраться до самого конца, как и в Кубке Италии», — приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

Соперник «Ювентуса» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.