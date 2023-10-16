Клубы Израиля попросили УЕФА перенести свои матчи в еврокубках на следующей неделе

Израильские клубы обратились в УЕФА с просьбой перенести свои матчи в еврокубках, запланированные на следующую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы команд.

«Маккаби» (Хайфа) 26 октября должен сыграет в гостях с «Вильярреалом» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Маккаби» (Тель-Авив) 26-го числа должен принять «Зарю» в матче 3-го тура группового турнира Лиги конференций.

Ранее ФИФА призвала Израиль и Палестину прекратить военные действия. УЕФА пришлось перенести матч израильской сборной и Швейцарии в квалификации чемпионата Европы-2024 с 12 октября на 15 ноября.

В ночь на 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале боевых действий. В ответ израильские власти также начали военную операцию и объявили сбор резервистов.