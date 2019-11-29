«Мальме» вырвал победу в матче с киевским «Динамо», «Копенгаген» обыграл «Лугано»

Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе В.

«Мальме» обыграл киевское «Динамо» — 4:3. Дубль сделал Маркус Розенберг, который завершает карьеру и провел последний матч на родном стадионе. «Копенгаген» обыграл «Лугано» — 1:0.

Пока ни одна из команд не обеспечила себе выход в плей-офф. С девятью очками лидирует «Копенгаген». У «Мальме» восемь очков и второе место. «Динамо» с шестью очками на третьей позиции. «Лугано» на последнем месте — два очка. Команда потеряла шансы выйти из группы.

Лига Европы. Группа В.

5-й тур

«Лугано» (Швейцария) — «Копенгаген» (Дания) — 0:1 (0:1)

Гол: Томсен, 27.

«Лугано»: Бауманн, Дапрела, Лаванши, Обексер, Кечкеш, Араторе (Сасере, 70), Куштодиу, Ловрич, Гвидотти (Ковило, 76), Боттани, Карлиньос Жуниор (Дальмонте, 62).

«Копенгаген»: Юнссон, Бенгтссон, Бьелланн, Папаяннопулос, Нельссон, Бартолец, Зека, Томсен (Мудражия, 79), Биель (Фальк, 74), Сотириу, Сантос (Варела, 86).

Предупреждения: Зека, 36. Гвидотти, 48. Карлиньос Жуниор, 60. Куштодиу, 81. Папаяннопулос, 89.

Судья: Еськов (Москва).

28 ноября. Санкт-Галлен. Стадион «Кибунпарк».

«Мальме» (Швеция) — «Динамо» К (Украина) — 4:3 (1:2)

Голы: Бенгтссон, 2 (1:0). Миколенко, 18 (1:1). Цыганков, 39 (1:2). Розенберг, 48 (2:2). Ракип, 57 (3:2). Вербич, 77 (3:3). Розенберг, 90+6 (4:3).

«Мальме»: Далин, Сафари (Кнудсен, 90+7), Бенгтссон, Нильсен, Ларссон (Молинс, 79), Рикс, Траустасон, Баширу, Инносент (Ракип, 46), Розенберг, Бергет.

«Динамо»: Бущан, Кадар, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 89), Шепелев (Шапаренко, 71), Вербич (Караваев, 82), Беседин, Цыганков.

Предупреждения: Шепелев, 20. Шабанов, 23. Сидорчук, 36. Ракип, 67. Вербич, 70. Баширу, 76. Беседин, 90. Шапаренко, 90.

Удаление: Сидорчук, 65.

Судья: Краловец (Чехия).

28 ноября. Мальме. Стадион «Сведбанк».