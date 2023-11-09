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«Вильярреал» обыграл «Маккаби» из Хайфы — игра прошла на Кипре

Руслан Минаев
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«Вильярреал» обыграл «Маккаби».
Фото Reuters

«Вильярреал» в гостях обыграл «Маккаби» из Хайфы в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:1.

На гол игрока израильского клуба Абдулайе Сека, гости ответили результативными ударам Алекса Баены и Александера Сорлота в концовке встречи.

В качестве мер безопасности игра проходила на Кипре.

Лига Европы. Группа F
09 нояб, 20:45. AEK Arena (Ларнака)
Маккаби Хайфа
1:2
Вильярреал

«Ренн» дома обыграл «Панатинаикос» — 3:1.

У французов забивали Фабиан Ридер, Ибрахим Салах и Людовик Бла. У греков отметился Фотис Иоаннидис.

Хозяева играли вдесятером с 33-й минуты матча — красную карточку получил Жануэль Белосьян.

Лига Европы. Группа F
09 нояб, 20:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
3:1
Панатинаикос

«Ренн» набрал 9 очков и лидирует в группе F. «Вильярреал» (6 очков), «Панатинаикос» (4) и «Маккаби» (1) идут следом.

Источник: Группы Лиги Европы
Лига Европы УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Панатинаикос
ФК Ренн
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