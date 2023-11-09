«Вильярреал» обыграл «Маккаби» из Хайфы — игра прошла на Кипре
«Вильярреал» в гостях обыграл «Маккаби» из Хайфы в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:1.
На гол игрока израильского клуба Абдулайе Сека, гости ответили результативными ударам Алекса Баены и Александера Сорлота в концовке встречи.
В качестве мер безопасности игра проходила на Кипре.
«Ренн» дома обыграл «Панатинаикос» — 3:1.
У французов забивали Фабиан Ридер, Ибрахим Салах и Людовик Бла. У греков отметился Фотис Иоаннидис.
Хозяева играли вдесятером с 33-й минуты матча — красную карточку получил Жануэль Белосьян.
«Ренн» набрал 9 очков и лидирует в группе F. «Вильярреал» (6 очков), «Панатинаикос» (4) и «Маккаби» (1) идут следом.
Источник: Группы Лиги Европы
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