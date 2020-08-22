Люк де Йонг: «Два гола головой? Думаю, это моя фишка»

Форвард «Севильи» Люк де Йонг поделился эмоциями от победы в финале Лиги Европы над «Интером» (3:2).

— Это невероятно, — приводит слова де Йонга BT Sport. — У нас были такие тяжелые игры на протяжении всего турнира, но мы хорошо играли как команда. Мы были как одна семья, работали вместе.

Тренер сказал мне сегодня утром, что я выйду на игру. Я сказал ему, что всегда готов, когда понадоблюсь, и сегодня это получилось очень хорошо.

Два гола головой? Я думаю, это моя фишка. Первый навес Наваса был идеальным, второй был также отличным.