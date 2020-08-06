Лукаку надеется, что «Интер» продолжит в том же духе в Лиге Европы

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал победу над «Хетафе» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги Европы. Бельгиец забил один из голов.

— Это был сложный матч против команды, которая играет агрессивно, — цитирует Лукаку Sky Sport Italia. - Но мы действовали хорошо, защита хорошо поработала, я рад забить. Кристиан Эриксен также забил важный гол, мы должны продолжать в том же духе.

Уже думаю о следующей игре. Мы хотим победы, и я доволен сегодняшним результатом. Команда растет, и важно, чтобы мы продолжали придерживаться этого менталитета, этого желания совершенствоваться каждый день.

Лукаку хочет, чтобы «Интер» выиграл Лигу Европы