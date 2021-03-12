Ллорис доволен результатом матча с загребским «Динамо»

Голкипер «Тоттенхэма» Юго Ллорис поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:0).

«Доволен, что мы не пропустили, — цитирует вратаря официальный сайт УЕФА 12 марта. — Это хорошо для нас. 2:0 — это хороший результат. Мы могли забить на один мяч больше, но мы довольны. Еще ничего не закончено, это только первый тайм.

Дубль Кейна? Он просто наслаждается своим футболом. Мяч идет к нему. Ламела проделал отличную работу в эпизоде с первым голом, а Харри оказался в нужное время в нужном месте и забил. Его второй гол дает нам некоторое облегчение перед ответным матчем".

Ответная игра состоится 18 марта.