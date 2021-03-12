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Луческу считает, что «Вильярреал» победил заслуженно

01:24
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (0:2).

«Мне не в чем упрекнуть ребят, — цитирует Луческу «Динамомания» 11 марта. — Доволен тем, как они сыграли. Но есть разница в классе, мастерстве и особенно в опыте. У нас очень молодая задняя линия. Чем дальше проходишь в еврокубках, тем сложнее соперник.

Сегодня соперник был лучше нас. То же самое касается пропущенных мячей. Это отсутствие опыта позволило сопернику выжать максимум со стандартов. Мы же не были столь внимательны. В общем «Вильярреал» победил заслуженно".

Ответный матч состоится в Испании 18 марта.

Дополнительная информация:

http://www.dynamomania.com/news/574290-mircha-luchesku-ne-dolzhno-byt-tak-chto-moreno-odin-poluchaet-myach-v-shtrafnoj-i-delaet-prostrel

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