Трансляция игры Лиги Европы «Ливерпуль» — ЛАСК на «Матч ТВ» начнется в 23.00 мск

«Ливерпуль» примет ЛАСК в 5-м туре группового этапа Лиги Европы в четверг, 30 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет видеотрансляцию игры «Ливерпуль» — ЛАСК. Эфир начнется в 22.45 мск. Также телеканал «Матч Премьер» в своей онлайн-перекличке покажет самые интересные моменты вечера четверга в Лиге Европы.

Следить за ключевыми событиями матча Лиги Европы можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Ливерпуль» после четырех проведенных туров является единоличным лидером турнирной таблицы группы E, имея в своем активе девять набранных очков. ЛАСК располагается на последней строчке, набрав три очка.

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