«Марсель» на своем поле примет «Аякс» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы в четверг, 30 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Велодром» (Марсель, Франция). Начало — в 23:00 по московскому времени.

Канал «Матч! Футбол 2» в прямом эфире покажет видеотрансляцию игры «Марсель» — «Аякс». Эфир начнется в 22.45 мск. Также телеканал «Матч Премьер» в своей онлайн-перекличке покажет самые интересные моменты вечера четверга в Лиге Европы.

Следить за ключевыми событиями матча Лиги Европы можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Марсель» лидирует в группе B. В четырех турах французский клуб заработал восемь очков. «Аякс» занимает последнее место, набрав всего два очка.

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