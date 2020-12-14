Лига Европы: корзины жеребьевки 1/16 финала. С кем может сыграть «Краснодар»

В понедельник в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Начало — в 15.00 (мск).

Своего соперника узнает «Краснодар», занявший третье место в своей группе Лиги чемпионов. Команда Мурада Мусаева попала в список «несеянных» команд. Среди возможных соперников — «Манчестер Юнайтед», «Брюгге», «Аякс», «Рома», «Арсенал», «Байер», «Рейнджерс», ПСВ, «Наполи», «Лестер», «Милан», «Вильярреал», «Тоттенхэм», «Динамо» Загреб и «Хоффенхайм».

На стадии 1/16 финала не смогут сыграть команды из одной группы ЛЕ или представители одной страны. Также «Краснодар» не встретится с донецким «Шахтером» — УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы.

Матч 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля.