Ледяхов: «В чемпионате России очень долго смотрят ВАР. Это вредит футболу»

Бывший полузащитник «Спортинга» Игорь Ледяхов сравнил судейство в финале Лиги Европы 2023 года и чемпионате России.

«Судейство в финале Лиги Европы было адекватное. Моуринью был недоволен, но каждый проигравший тренер может возмущаться судейством. По правилам судьи все правильно расценивали. Грех обижаться, судейство было нормальное. Не было ошибок, повлиявших на результат. Насколько судейство на уровне финала Лиги Европы отличается от судейства в России? У нас разная трактовка эпизодов. В Европе дают больше борьбы и не свистят по любому поводу. И ВАР у нас смотрят по три-четыре минуты. Много смотрю испанский чемпионат, так там судья даже не бежит к монитору, все быстро смотрят. У нас же очень долго. Сначала разговаривают, потом он бежит ВАР смотреть. Это вредит футболу. Разница с Европой — быстрота принятия решений судьями», — цитирует Ледяхова Legalbet.

В финале Лиги Европы «Севилья» одержала победу над «Ромой» (1:1, по пенальти — 1:4). Испанская команда седьмой раз в своей истории выиграла турнир.