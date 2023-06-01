Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 16:54

Ледяхов: «В чемпионате России очень долго смотрят ВАР. Это вредит футболу»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Спортинга» Игорь Ледяхов сравнил судейство в финале Лиги Европы 2023 года и чемпионате России.

«Судейство в финале Лиги Европы было адекватное. Моуринью был недоволен, но каждый проигравший тренер может возмущаться судейством. По правилам судьи все правильно расценивали. Грех обижаться, судейство было нормальное. Не было ошибок, повлиявших на результат. Насколько судейство на уровне финала Лиги Европы отличается от судейства в России? У нас разная трактовка эпизодов. В Европе дают больше борьбы и не свистят по любому поводу. И ВАР у нас смотрят по три-четыре минуты. Много смотрю испанский чемпионат, так там судья даже не бежит к монитору, все быстро смотрят. У нас же очень долго. Сначала разговаривают, потом он бежит ВАР смотреть. Это вредит футболу. Разница с Европой — быстрота принятия решений судьями», — цитирует Ледяхова Legalbet.

В финале Лиги Европы «Севилья» одержала победу над «Ромой» (1:1, по пенальти — 1:4). Испанская команда седьмой раз в своей истории выиграла турнир.

Источник: https://legalbet.ru/news/15431021/
Игорь Ледяхов
Футбол
ФК Рома
ФК Севилья
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы просто стреляем себе в ногу». Украинка раскритиковала запрет соревноваться с россиянками
Рублев и Хачанов «мстят» за Медведева. Россияне вышли в следующий круг «Ролан Гаррос»
Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной по Азовскому морю
МВД объявило журналиста Романа Попкова в федеральный розыск
ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через гаджеты Apple
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин считает, что у «Севильи» в Лиге Европы есть психологический перевес
Новости
RSS RSS
Все новости