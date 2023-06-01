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Булыкин считает, что у «Севильи» в Лиге Европы есть психологический перевес

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями об успешном выступлении «Севильи» в Лиге Европы.

«Почему «Севилья» в ла лиге находится в середине таблицы, но удачно выступила в Лиге Европы? В чемпионате Испании 38 туров, там надо постоянно себя проявлять. Там другие команды, другой стиль. В Испании тебя все знают, твою игру разбирают. А в Лиге Европы все решается в двух играх. Там другой настрой. Я думаю, в Лиге Европы все зависит от настроя на конкретный матч. Думаю, у «Севильи» в Лиге Европы есть психологический перевес над соперниками. Их там многие боятся. «Севилья» понимает, что в Лиге Европы нет права на ошибку», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

В финале Лиги Европы «Севилья» одержала победу над «Ромой» (1:1, пенальти — 1:4). Испанская команда седьмой раз в своей истории выиграла турнир.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/01/20574104.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Севилья
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