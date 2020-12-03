«Вильярреал», «Тоттенхэм» и «Антверпен» вышли в плей-офф Лиги Европы

«Вильярреал» обыграл «Сивасспор» в пятом туре группового турнира Лиги Европы — 1:0. На счету испанской команды стало 13 очков после 5 игр, она обеспечила себе выход в плей-офф с первого места. В параллельной встрече «Маккаби» из Тель-Авива сыграл вничью с «Карабахом» (1:1) и сохранил второе место в таблице.

В группе J «Антверпен» одолел «Лудогорец» (3:1), а «Тоттенхэм» сыграл вничью с ЛАСК (3:3). Бельгийская и английская команды обеспечили себе выход в 1/16 финала.

Лига Европы

Группа I

«Сивасспор» (Турция) — «Вильярреал» (Испания) — 0:1 (0:0)

Гол: Чиквуэзе, 75.

«Сивасспор»: Самасса, Аппиндангойе, Ялчын (Коне, 78), Камара, Зия Эрдал, Джанер Османпаша, Ясин Озтекин, Кофи (Клаудемир, 82), Градель, Ятабаре (Нинга, 80), Фажр.

«Вильярреал»: Рульи, Хауме Коста (Эступиньян, 77), Пенья, Фунес Мори, Фойт, Иборра, Коклен (Парехо, 68), Баэна (Тригерос, 68), Чиквуэзе (Морено, 76), Кубо (Пино, 58), Ниньо.

Предупреждения: Фажр, 60. Пенья, 61. Аппиндангойе, 79.

Судья: Струкан (Хорватия).

3 декабря. Сивас. Стадион «4 Сентября».

«Карабах» (Азербайджан) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 1:1 (1:1)

Голы: Коэн, 22 — с пенальти (0:1). Хайме Ромеро, 37 (1:1).

«Карабах»: Магомедалиев, Геррье, Медина, Озобич (Мамедов, 83), Гараев, Матич, Зубир, Ибрагимли, Джафаргулиев, Хайме Ромеро (Байрамов, 72), Овусу.

«Маккаби»: Тененбаум, Йеини, Тиби, Давидзада, Эрнандес, Кандиль (Д.Глазер, 69), Голаса (Шехтер, 85), Д.Перец (Бен-Хаим, 84), Битон, Блэкмен (Геррреро, 66), Коэн.

Предупреждения: Геррье, 21. Матич, 40. Эрнандес, 85.

Судья: Хеннесси (Ирландия).

3 декабря. Стамбул. Стадион «Башакшехир Фатих Терим».