Лапочкин и Мешков назначены на матч Лиги Европы

Российский судья Сергей Лапочкин назначен на ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы "Яблонец" - "Пюник". Ассистировать ему будут Антон Аверьянов и Александр Кудрявцев, резервный арбитр Евгений Турбин. В первой игре "Пюник" победил 2:1.

Также назначение получил Виталий Мешков. Ему доверено судить игру "Витория" - "Женесс Эш". Его помощники - Игорь Демешко и Николай Богач, четвертый рефери - Алексей Сухой. В первой игре португальцы победили 1:0.

Обе встречи состоятся 1 августа.