"Ландскрона": "В нападении на фанатов "Зенита" участвовали три болельщика "Анжи"

Фанатское объединение "Зенита" "Ландскрона" рассказало о ходе выезда в Стамбул на матч с "Фенербахче" (0:1) на своей странице "Вконтакте".

– Накануне матча турки повылезали из своих нор и шакалили по городу в компании троих из "Анжи". Тактика стандартная: "прыжки" на малочисленные группы в два-пять человек многократно превышающим составом с применением подручных средств. В одном из таких инцидентов акционеры прыгнули на двоих, но были разогнаны персоналом одного из кебабов и подъехавшей полицией. Стоит отметить, что это было для них наилучшим исходом, так как всего пять минут отделило их от встречи с карательным отрядом "Зенита".



В конечном итоге ничего стоящего за эти дни турки показать на улицах так и не смогли. А появившаяся в день матча информация о мифическом нападении на автобус является лишь больной выдумкой журналистов и провокацией. Мы знали, куда едем, и были готовы.

Ранее дагестанский клуб выступил с опровержением информации об участии в нападениях болельщиков "Анжи".

Второй матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Фенербахче" пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля. Встреча начнется в 20:55 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка

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