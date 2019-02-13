"Анжи": болельщики клуба не ездили в Стамбул для участия в драках

Официальный сайт "Анжи" опроверг информацию, что болельщики махачкалинской команды прилетали в Стамбул накануне матча 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" – "Зенит".

– Несколько болельщиков с символикой "Анжи" действительно посетили футбольный матч между "Фенербахче" и "Зенитом". Все они прилетели в Турцию с частным визитом. Никто из них в противоправных акциях не участвовал, – написано в заявлении "Анжи" на официальном сайте.

Напомним, что ранее Твиттер Ofnews сообщал, что фанаты "Анжи" намерены помогать туркам в столкновениях с теми, кто прилетел поддержать "Зенит".

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