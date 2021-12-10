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«Лацио» сыграл вничью с «Галатасараем», обе команды пробились в плей-офф Лиги Европы.

01:01
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«Лацио» и «Галатасарай» сыграли вничью (0:0) в шестом туре группового турнира Лиги Европы.

Римский клуб занял второе место с девятью очками и сыграет в стыковых матчах с командами, занявшими третьи места в группе Лиги чемпионов. «Галатасарай» набрал 12 очков и выиграл группу, благодаря чему сразу вышел в 1/8 финала.

В параллельном матче «Марсель» обыграл «Локомотив» (1:0). Французский клуб набрал семь очков и стал третьим, благодаря чему сыграет в Лиге конференций. У «Локо» два очка и последняя позиция, команда покидает еврокубки.

Лига Европы. Группа E
09 дек, 23:00. Olimpico (Рим)
Лацио
0:0
Галатасарай
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Хюсай (Лаццари, 63 ) Ачерби Лукас (Катальди, 74 ) Дзакканьи Милинкович-Савич Марушич Башич (Луис Альберто, 73 ) Педро (Фелипе Андерсон, 64 ) Иммобиле
Галатасарай
Муслера Йедлин ван Анхолт Нельссон Маркан Тайлан Антальялы Беркан Кутлу (Луйиндама, 88) Фегули (Моруцан, 63) Керем Актюркоглу (Мостафа Мохамед, 88) Бабел (Эмре Кылынч, 63) Диань (Эмер Байрам, 69)
Предупреждения
Луис Фелипе 11  -  Керем Актюркоглу 17, Эмер Байрам 77, Эмре Кылынч 84
Судьи
Гранде

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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