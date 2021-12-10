«Лацио» сыграл вничью с «Галатасараем», обе команды пробились в плей-офф Лиги Европы.

«Лацио» и «Галатасарай» сыграли вничью (0:0) в шестом туре группового турнира Лиги Европы.

Римский клуб занял второе место с девятью очками и сыграет в стыковых матчах с командами, занявшими третьи места в группе Лиги чемпионов. «Галатасарай» набрал 12 очков и выиграл группу, благодаря чему сразу вышел в 1/8 финала.

В параллельном матче «Марсель» обыграл «Локомотив» (1:0). Французский клуб набрал семь очков и стал третьим, благодаря чему сыграет в Лиге конференций. У «Локо» два очка и последняя позиция, команда покидает еврокубки.