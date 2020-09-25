«Колос» из украинского села вылетел из Лиги Европы

«Колос» из украинского села Ковалевка не смог пробиться в групповой турнир Лиги Европы. В матче 3-го отборочного раунда команда уступила хорватской «Риеке» в дополнительное время — 0:2.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«Риека» (Хорватия) — «Колос К» (Украина) — 2:0 д.в. (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Эшковал, 102 (1:0). Андрияшевич, 115 (2:0).

Судья: Мартинш (Португалия).

24 сентября. Риека. Стадион «Руевица».