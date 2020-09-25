«Колос» из украинского села вылетел из Лиги Европы
00:17
«Колос» из украинского села Ковалевка не смог пробиться в групповой турнир Лиги Европы. В матче 3-го отборочного раунда команда уступила хорватской «Риеке» в дополнительное время — 0:2.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
«Риека» (Хорватия) — «Колос К» (Украина) — 2:0 д.в. (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Эшковал, 102 (1:0). Андрияшевич, 115 (2:0).
Судья: Мартинш (Португалия).
24 сентября. Риека. Стадион «Руевица».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/qualify/-4/
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