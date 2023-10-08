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Сегодня, 08:59

УЕФА перенес матчи квалификации юношеского Евро-2024, которые должен был принять Израиль

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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УЕФА перенес запланированные в Израиле матчи группы 12 в отборочном цикле чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет, сообщается на официальном сайте организации.

В Израиле в октябре были запланированы шесть матчей: Бельгия — Гибралтар, Уэльс — Израиль (11 октября), Бельгия — Уэльс, Израиль — Гибралтар (14 октября), Израиль — Бельгия, Гибралтар — Уэльс (17 октября).

В УЕФА пока не назвали новые даты и место проведения матчей.

7 октября, движение ХАМАС напало на Израиль.

Футбол
УЕФА
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