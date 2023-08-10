«Карабах» обыграл ХИК в матче квалификации Лиги Европы

«Карабах» обыграл ХИК в первом матче полуфинала квалификации Лиги Европы —2:1. Встреча прошла в Баку на стадионе «Азерсун Арена».

У хозяев голы забили полузащитник Леандру Андраде на 55-й миунте и вингер Жуниньо на 85-й. У гостей единственный мяч забил нападающий Энтони Олусанья (77-я).

Ответный матч пройдет 17 августа в Хельсинки, начало — в 19.00 мск.

В другом матче «Жальгирис» дома проиграл «Хекену» — 1:3. У гостей голы забили Срджан Хрстич (38-я, 47-я) и Миккель Рюгор (70-я), у хозяев — Нассим Хнид (85-я).

Второй матч состоится 17 августа в Гетеборге (Швеция), начало — в 20.00 мск.