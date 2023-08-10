БАТЭ разгромно проиграл «Шерифу» в матче квалификации Лиги Европы

«Шериф» дома обыграл БАТЭ в первом матче полуфинала квалификации Лиги Европы — 5:1.

У хозяев дубли оформили Давид Анкийе (12-я минута, 46-я) и Момо Янсане (90+3-я и 90+7-я), еще один гол забил Седрик Бадоло (32-я). Единственный забитый мяч гостей на счету защитника Сиди Бане (50-я).

В другом матче «Славия» на домашнем поле победила «Днепр-1» со счетом 3:0.

Ответные матчи пройдут 17 августа. Оба начнутся в 21.00 по московскому времени.