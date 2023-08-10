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Сегодня, 21:57

БАТЭ разгромно проиграл «Шерифу» в матче квалификации Лиги Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Шериф» дома обыграл БАТЭ в первом матче полуфинала квалификации Лиги Европы — 5:1.

У хозяев дубли оформили Давид Анкийе (12-я минута, 46-я) и Момо Янсане (90+3-я и 90+7-я), еще один гол забил Седрик Бадоло (32-я). Единственный забитый мяч гостей на счету защитника Сиди Бане (50-я).

В другом матче «Славия» на домашнем поле победила «Днепр-1» со счетом 3:0.

Ответные матчи пройдут 17 августа. Оба начнутся в 21.00 по московскому времени.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
10 авг, 20:00. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
5:1
БАТЭ
Лига Европы. 3-й отборочный раунд
10 авг, 20:00. Fortuna Arena (Прага)
Славия Пр
3:0
Днепр-1

Лига Европы УЕФА
ФК БАТЭ
ФК Днепр-1
ФК Славия (Прага)
ФК Шериф (Тирасполь)
2
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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