Кнауфф: «Последние полгода для «Айнтрахта» были воплощением мечты в реальность»

Нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Немецкая команда впервые с 1980 года пробилась в финал еврокубков.

«Последние полгода были воплощением мечты в реальность. Столько эмоций, такой удивительный путь в еврокубковый финал, столько непростых матчей. Это просто невероятно», — цитирует пресс-служба УЕФА Кнауффа.

Первая игра прошла в Лондоне, где «Айнтрахт» одержал победу со счетом 2:1, поэтому по сумме двух матчей команда вышла в финал турнира.

Финал Лиги Европы 2022 года между «Рейнджерс» и «Айнтрахтом» пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.