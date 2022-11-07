Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 16:41

Канчельскис оценил пару «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы

Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги жеребьевки стыкового раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которой «МЮ» сыграет с «Барселоной».

«Интересная игра будет. Противостояние «Барселоны» с «Манчестером» всегда было хорошее, интересное. В мои времена, когда я играл в международных кубках, были команды из Ирландии, Шотландии, Уэльса. И было сложно играть. Сейчас времена поменялись. В любом случае «Манчестер» обыгрывал «Барселону» в финале Суперкубка УЕФА. Однозначно интересная будет игра. Новое поколение, новые тренеры — будет увлекательно смотреть. Фаворитов в Лиге Европе у меня нет. Сейчас все практически умеют играть в футбол. Только две-три команды выделяются. Все команды имеют опыт и равный уровень», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Первые матчи раунда плей-офф пройдут 16 февраля 2023 года, ответные — 23 февраля.

Пары раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23. Определились все пары стыкового раунда плей-офф Лиги Европы. «Барселона» сыграет с «МЮ», «Монако» — с «Байером»

Андрей Канчельскис
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Во время прокатов Валиевой показывали эффектного блондина. Кто он?
Казахский боксер оказался в коме после нокаута. Диагноз — кровоизлияние в мозг
Машина охраны депутата Бородая подорвалась на мине под Херсоном
Минобороны опровергло сообщения о больших потерях морпехов в ДНР
СМИ сообщили о ликвидации в Донбассе австралийского наемника
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: Лига Европы: жеребьевка первого раунда плей-офф — пары и расписание
Хави назвал «МЮ» худшим соперником, с которым «Барселона» могла бы встретиться в стыковом раунде плей-офф ЛЕ
Определились все пары стыкового раунда плей-офф Лиги Европы. «Барселона» сыграет с «МЮ», «Монако» — с «Байером»
Головин — плей-офф Лиги Европы: «Задача «Монако» — побеждать в каждом матче»
Черчесов означает «работа». Рабинер — о еврокубковом достижении российского тренера
Моуринью — о выходе плей-офф Лиги Европы: «Теперь мы будем играть против акул из Лиги чемпионов»
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави назвал «МЮ» худшим соперником, с которым «Барселона» могла бы встретиться в стыковом раунде плей-офф ЛЕ
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости