Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 16:14

Хави назвал «МЮ» худшим соперником, с которым «Барселона» могла бы встретиться в стыковом раунде плей-офф ЛЕ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результаты жеребьевки стыкового раунда плей-офф Лиги Европы. Его команда в 1/8 финала сыграет с «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» — отличный соперник и в то же время худший, с которым мы могли бы столкнуться. Нам придется соревноваться очень хорошо, они значительно улучшились с момента прихода Эрика тен Хага", — приводит слова Хави Sportwitness со ссылкой на Sport.

Первые матчи раунда плей-офф пройдут 16 февраля 2023 года. Ответные — 23 февраля 2023 года.

Источник: https://sportwitness.co.uk/worst-face-xavi-dreading-playing-improved-manchester-united-draw/
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Казахский боксер оказался в коме после нокаута. Диагноз — кровоизлияние в мозг
Во время прокатов Валиевой показывали эффектного блондина. Кто он?
Машина охраны депутата Бородая подорвалась на мине под Херсоном
Минобороны опровергло сообщения о больших потерях морпехов в ДНР
СМИ сообщили о ликвидации в Донбассе австралийского наемника
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: Лига Европы: жеребьевка первого раунда плей-офф — пары и расписание
Канчельскис оценил пару «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы
Определились все пары стыкового раунда плей-офф Лиги Европы. «Барселона» сыграет с «МЮ», «Монако» — с «Байером»
Головин — плей-офф Лиги Европы: «Задача «Монако» — побеждать в каждом матче»
Черчесов означает «работа». Рабинер — о еврокубковом достижении российского тренера
Моуринью — о выходе плей-офф Лиги Европы: «Теперь мы будем играть против акул из Лиги чемпионов»
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Определились все пары стыкового раунда плей-офф Лиги Европы. «Барселона» сыграет с «МЮ», «Монако» — с «Байером»

Канчельскис оценил пару «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости